Türkiye Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Yadırgıyor ve reddediyoruz

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Yadırgıyor ve reddediyoruz

Türkiye

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Yadırgıyor ve reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye girişine izin verilmeyen bir Yunan vatandaşına ilişkin açıklamasına cevaben, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgıyor ve reddediyoruz" dedi.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 01:21 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın bir Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesine ilişkin açıklamasına karşı yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamayı yadırgadıklarını ve reddettiklerini kaydeden Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgıyor ve reddediyoruz. Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan’a hatırlatırız. Ülkemize giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve kanunlarımıza uygun bir şekilde havalimanında işlem yapılmış ve işlemlerin tamamlanmasından sonra ülkesine geri gönderilmiştir. Bu süreçte söz konusu kişinin konsolosluğu ile temas etmesi sağlanmıştır."

DHA

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