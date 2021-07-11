Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Türk azınlığı' çağrısı
Dışişleri Bakanlığı, Türk azınlığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tanınan haklarını teslim etmesi için Yunanistan'a çağrıda bulundu.
11 Temmuz 2021, Pazar 00:19 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan çağrıda "Batı Trakya Türk Azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu İskeçe Türk Birliği'nin haksızlığa ve adaletsizliğe karşı mücadelesini destekliyoruz. Yunanistan'ı, Türk Azınlığın AİHM tarafından tanınan haklarını teslim etmeye çağırıyoruz" denildi.
ANKARA (DHA)