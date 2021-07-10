Dışkıyı güce ve dijital para birimine dönüştüren tuvalet geliştirildi

Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nün (UNIST) tuvaletini kullananlar hem ihtiyacını gideriyor hem de karşılığında sanal para kazanabiliyor.

Üniversitede şehir ve çevre mühendisliği profesörü olan Cho Jae-weon, biyogaz ve gübre üretmek için dışkı kullanan bir laboratuvara bağlı çevre dostu bir tuvalet tasarladı.

BeeVi adlı tuvalet , dışkıyı bir yeraltı tankına göndermek için vakum pompası kullanıyor ve su kullanımını azaltıyor. Ardından oradaki mikroorganizmalar atıkları enerji kaynağı haline gelen metana ayırıyor.

Cho, “Dışkı enerji ve gübre üretmek için oldukça değerli. Bu değeri ekolojik dolaşıma soktum” dedi.

Çevre mühendisi, ortalama bir insanın günde yaklaşık 500 gram dışkıladığını ve bunun 50 litre metan gazına dönüştürülebileceğini söyledi. Bu gaz 0,5 kWh elektrik üretebilir veya bir arabayı yaklaşık 1,2 km (0,75 mil) sürmek için kullanılabilir.

Cho, Korece bal anlamına gelen Ggool adında bir sanal para birimi tasarladı. Çevre dostu tuvaleti kullanan her kişi günde 10 Ggool kazanıyor.

Öğrenciler para birimini kampüste taze demlenmiş kahveden hazır fincan erişteye, meyve ve kitaplara kadar çeşitli ürünleri satın almak için kullanabiliyor. Öğrenciler istedikleri ürünleri bir mağazadan alabilir ve Ggool ile ödeme yapmak için QR kodunu tarayabilir.

Ggool pazarında yüksek lisans öğrencisi Heo Hui-jin, "Ben dışkının kirli olduğunu düşünmüştüm. Şimdiyse benim için çok değerli bir hazine” dedi.