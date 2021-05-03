Disleksi mi o da ne?

‘Eskiden disleksi mi vardı, şımarıklığından okumuyor.’ ‘Okumayı sevse sorun kalmayacak.’ ‘Büyüyünce okuması da düzelir.’ ‘Aslında çok zeki ama okumaya gelince her gün kriz çıkıyor.’ ‘Ödev yaptırırken o yavaş okudukça benim sinirim tepeme çıkıyor.’ ‘Kaç kere doğrusunu söyledim hâlâ yanlış okuyor. Kasıtlı yapıyor.’ ‘Babası da böyleydi, gerek yok bir şeye zamanla düzelir.’ ‘Sınıfta başka çocuklar da yavaş okuyor, öğretmen sadece bizi yönlendirdi.’ Disleksi söz konusu olduğunda bu cümleleri sık sık duyarız. Disleksi; normal veya normalin üstünde zekâya sahip olan bireyin, tüm eğitsel müdahaleler yapılmasına karşın sözcük okuma doğruluğu, okuma hızı ve akıcılığı, okuduğunu anlama alanlarında en az altı aydır devam eden öğrenme ve okul becerilerini kullanmada yaşadığı güçlükler olarak tanımlanmaktadır.

Disleksili çocukların ebeveynleri, çocuklarının okuma alanında yaşadığı güçlüklerin kaynağını çocuklarının okumayı yeterince sevmemeleri veya tembellik etmeleri olarak görmektedirler. Yetişkin olarak bizler dahi bize keyif veren, zorlamayan ve kendimizi yeterli hissettiğimiz etkinlikleri yapmayı tercih ederiz. Söz konusu çocuklar olduğunda zorlanılan faaliyetlerden kaçınmayı ve bu durumlardan zevk almamayı daha sık görürüz. Okumayı istememe, ödev yapmaya direnme, okulu sevmeme disleksinin nedeni değil sonucudur. Disleksi zamanla geçmeyen ve yaşam boyu süren bir güçlüktür. Disleksi her ne kadar akademik bir sorun olarak görülse de zamanında yapılmayan müdahaleler disleksili çocukların sosyal, duygusal ve psikolojik alanlarda da güçlükler yaşamasına sebep olabilmektedir. Yaşadığı güçlüklerin nedenini bilemeyen disleksili çocuklar bu durumun kendi kişilikleri ile ilgili olduğu yanılgısına kapılabilirler. Kendi güçlü yönlerini ve kapasitelerini yeterince iyi bir şekilde kullanamayabilirler. Bu nedenle okumada güçlük yaşadığı düşünülen çocuklar, geç kalınmadan gerekli destekleri almalıdır.



