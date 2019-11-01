En sık rastlanan öğrenme bozukluklarından biri olan disleksi hakkında farkındalık oluşturulması amacıyla 1-7 Kasım tarihleri Disleksi Farkındalık Haftası olarak anılıyor. Çocuk Ergen Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, çocuğu disleksi olan ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

Çocuk okul fobisi yaşıyorsa

Ailelerin çocuklarını mutlaka iyi tanıması ve iyi gözlemlemesi gerektiğini belirten Leyla Arslan, “Çocuklarındaki risk faktörlerini iyi öğrensinler. Mesela çocuk hangi riski taşıyor. Çocuklarını iyi tanısınlar. Çocuk okula başladıktan sonra iki ay içerisinde arkadaşlarıyla herhangi bir şekilde uyum sağlayamıyorsa bu duygusal yönden de uyum sağlayamama şeklinde ortaya çıkabilir, okul fobisi şeklinde de görülebilir. Okul fobisinin gerçek nedeni aslında disleksi ya da öğrenme güçlüğü veya dikkat eksikliğidir. Çocuğu tanımakta fayda var” diye konuştu.

Öğretmen çocuklarla göz göze ilişki kurmalı

Disleksinin fark edilmesinde öğretmene de önemli görevler düştüğünü kaydeden Leyla Arslan, “Çocuk kendinde farklı bir özellik olduğunun farkında ama bunu anlatamayabilir. Bizim için bile bunu anlamak farklı yöntemler gerektiriyor. Ailenin birinci olarak yapması gereken çocuğu iyi tanıması. Öğretmen zaten ilk zamanlarda çocuklarla göz göze ilişki kuruyor ve iyi iletişim kuruyorsa çocuğun bu sorununu tespit etmesi çok zor olmayacaktır. Öğretmenin sorunu tespit ettikten sonra ona göre davranması gerekir” dedi.

Disleksi belirtileri nelerdir?

Erken tanının önemine işaret eden Arslan, “Çocuk ders çalışmakta zorlanıyorsa, harf ve sayıları okuyamıyorsa, kelimeleri yanlış okuyorsa, okuma hızında yavaşlık ve heceleyerek okuma gibi sorunlar kimi zaman ailelerin kafasını karıştırabiliyor. Çocuğun isteksiz olduğu şeklindeki yanlış düşünce nedeniyle uzmana geç başvurulabiliyor. Bu durum da tanının geç konulmasına yol açabiliyor. Tanı için bir çocuk-ergen psikiyatri uzmanına başvurmak gereklidir” uyarısında bulundu.

Çocuk ayakkabılarını ters giyiyorsa

Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, “Okul öncesi dönemde çocuk sağ-sol kavramını öğrenemiyorsa, ayakkabılarını ters giyiyorsa, önce-sonra kavramlarını, dün-bugün kavramlarını karıştırıyorsa, bu kavramları öğrenmekte zorluk çekiyorsa, günler, aylar gibi sıralı kavramları öğrenemiyorsa bu belirtiler dikkate alınmalıdır” dedi.



