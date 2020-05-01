Disleksi nedir? Çocuklarda disleksi belirtileri
Toplumda nadir görülen disleksi hastalığı, halk arasında öğrenme güçlüğü olarak biliniyor. Nörolojik bir durum olmasına rağmen, disleksi zeka ile bağlantılı değil. Disleksinin nedenleri arasında hala ciddi bir görüş ayrılığı var. Çocuk yaşta kendini belli eden disleksi hastalığı, insanı yaşamı boyunca etkileyebiliyor. Disleksinin belirtileri, disleksi hastalığının tedavisi, disleksinin nedenleri hakkında merak edilenler haberimizde.
01 Mayıs 2020, Cuma 17:05 Son Güncelleme:
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Disleksi (Özgül Öğrenme Bozukları) dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bozukluklardır. Çocuğun normal zekada, normal gelişim döneminde olmasına rağmen okuma, yazma ve aritmetik becerilerinin yaşına ve gelişim düzeyinin önemli ölçüde altında olmasıyla karakterize bir bozukluk. Disleksi ya da özgül öğrenme bozukluğunun erken yaşlarda birtakım silik belirtileri olabilir. Bunlardan en önemlisi çocuğun konuşmasının gecikmesidir. Bu çocuklar yaşıtlarına göre genellikle konuşmaya geç başlarlar ve konuşma içeriğinde birtakım artikülasyon problemleri ya da fonolojik problemler olabilir. Disleksi hastalığı, toplumda nadir olarak görülebilecek hastalık türlerinden biri ve halk arasında öğrenme güçlüğü olarak biliniyor. Disleksi hastalığı öğrenme güçlüğü değil, bilinenin aksine bir öğrenme bozukluğudur ve zeka geriliği ile ilgisi yok. 1890'lı yıllarda keşfedilen bu hastalık, hastalık tespit edilen kişiler üzerinde yapılan incelemelerde konuşma farklılıkları ve hafıza zayıflığı öne çıktı.
Disleksi belirtileri neler?
Disleksi ya da özgül öğrenme bozukluğunun okuldaki belirtilerinin en önemlisi, çocuk birinci sınıfa başladığında normal zeka düzeyinde ve sağlıklı bir çocuk olmasına rağmen okumayı öğrenmesi gereken dönemde öğrenememesi. Genellikle birinci sınıfa giden çocuklar normal zeka düzeyine sahip oldukları takdirde ilk dönemin sonlarında ya da ikinci dönemin başlarında okuma ve yazmayı öğrenirler. Disleksisi olan çocuklarda bu süre daha sonraki senelere kayar. İşte disleksinin yaygın belirtileri:
- Okuma ve yazmada akıcılık sorununun ortaya çıkması
- Kelimelerin hecelenmesi ve çözümlenmesi aşamasında problemlerin yaşanması
- İlkokul çağındaki çocuğun okuduğunu anlayamaması veya okuma sırasında dikkatinin dağılması
- Okuma ve yazma sıkıntısı yaşamayan çocuklarda, ileri düzey dil bilgisi becerilerinin anlaşılamaması
- İnce kas becerilerinde koordinasyon zayıflığı nedeniyle akranlarına göre fiziksel aktivitelerinin daha zayıf olması
- Akranlarına göre konsantrasyon eksikliği ve buna bağlı olarak bir eylemi gerçekleştirirken zorlanma
- Bireyin kendini ifade ederken kurduğu cümleler arasında bağlantı bozuklukları ve mantık hatalarının olması
- Okuma esnasında çekingen davranma ve düşük sesle okuma
Disleksi neden olur?
Disleksi nedenlerinden biri olarak genetik faktörler de gösteriliyor. Yine bir kesinlik olmamakla beraber disleksinin genetik nedenleri de olabileceği söyleniyor. Disleksi yaşayanlarda dikkat sorunları, görsel mekansal sorunlar, motor sorunları genel olarak görülse de her birey için öğrenme güçlüğü ve diğer sorunlar farklılık gösterir. Disleksi hastalığı nedenleri olarak genler ve beyindeki farklılıklar araştırmacıların en çok üzerinde durduğu olası nedenler arasında.
Disleksi tedavisi
Disleksinin kesin bir tedavisi yok. Ancak disleksi için bir tedavi olmamasına rağmen, erken değerlendirme ve müdahale en iyi sonucu verir. Bazen disleksi yıllarca teşhis edilmez ve yetişkinliğe kadar tanınmaz, ama yardım istemek için asla geç değil.
- Psikolojik testlerle öğretmenlerin çocuk için daha iyi hedeflenmiş bir program geliştirmelerine yardımcı olur. Teknikler genellikle dokunma, görme ve duyma dahil olmak üzere çocuğun duyularına dokunmayı içerir.
- Danışmanlık, benlik saygısı üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olabilir.
- Disleksili yetişkinler, bu durumla başa çıkma stratejilerini geliştirmeye devam etmek ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyulan alanları tespit etmek için değerlendirmeden yararlanabilir.