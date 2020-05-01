Disleksi nedir? Çocuklarda disleksi belirtileri

Disleksi (Özgül Öğrenme Bozukları) dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bozukluklardır. Çocuğun normal zekada, normal gelişim döneminde olmasına rağmen okuma, yazma ve aritmetik becerilerinin yaşına ve gelişim düzeyinin önemli ölçüde altında olmasıyla karakterize bir bozukluk. Disleksi ya da özgül öğrenme bozukluğunun erken yaşlarda birtakım silik belirtileri olabilir. Bunlardan en önemlisi çocuğun konuşmasının gecikmesidir. Bu çocuklar yaşıtlarına göre genellikle konuşmaya geç başlarlar ve konuşma içeriğinde birtakım artikülasyon problemleri ya da fonolojik problemler olabilir. Disleksi hastalığı, toplumda nadir olarak görülebilecek hastalık türlerinden biri ve halk arasında öğrenme güçlüğü olarak biliniyor. Disleksi hastalığı öğrenme güçlüğü değil, bilinenin aksine bir öğrenme bozukluğudur ve zeka geriliği ile ilgisi yok. 1890'lı yıllarda keşfedilen bu hastalık, hastalık tespit edilen kişiler üzerinde yapılan incelemelerde konuşma farklılıkları ve hafıza zayıflığı öne çıktı.

Disleksi belirtileri neler?

Disleksi ya da özgül öğrenme bozukluğunun okuldaki belirtilerinin en önemlisi, çocuk birinci sınıfa başladığında normal zeka düzeyinde ve sağlıklı bir çocuk olmasına rağmen okumayı öğrenmesi gereken dönemde öğrenememesi. Genellikle birinci sınıfa giden çocuklar normal zeka düzeyine sahip oldukları takdirde ilk dönemin sonlarında ya da ikinci dönemin başlarında okuma ve yazmayı öğrenirler. Disleksisi olan çocuklarda bu süre daha sonraki senelere kayar. İşte disleksinin yaygın belirtileri:

Okuma ve yazmada akıcılık sorununun ortaya çıkması

Kelimelerin hecelenmesi ve çözümlenmesi aşamasında problemlerin yaşanması

İlkokul çağındaki çocuğun okuduğunu anlayamaması veya okuma sırasında dikkatinin dağılması

Okuma ve yazma sıkıntısı yaşamayan çocuklarda, ileri düzey dil bilgisi becerilerinin anlaşılamaması

İnce kas becerilerinde koordinasyon zayıflığı nedeniyle akranlarına göre fiziksel aktivitelerinin daha zayıf olması

Akranlarına göre konsantrasyon eksikliği ve buna bağlı olarak bir eylemi gerçekleştirirken zorlanma

Bireyin kendini ifade ederken kurduğu cümleler arasında bağlantı bozuklukları ve mantık hatalarının olması

Okuma esnasında çekingen davranma ve düşük sesle okuma

Disleksi neden olur?

Disleksi nedenleri kesin olarak belirlenmese de bazı yaklaşımlar disleksiye neden olabilecek durumları açıklıyor. Bazı uzmanlar disleksi yaşayanların beyin yapılarında değil beyin çalışma şekillerinde farklılık olduğunu belirtiyor. dislesiye neden olarak doğum öncesinde yaşanan sorunlarda gösteriliyor ama kesin bir kanıt yok. Özel öğrenme güçlüğü yani disleksinin neden kaynaklandığı konusunda araştırmalar devam ediyor.













Disleksi nedenlerinden biri olarak genetik faktörler de gösteriliyor. Yine bir kesinlik olmamakla beraber disleksinin genetik nedenleri de olabileceği söyleniyor. Disleksi yaşayanlarda dikkat sorunları, görsel mekansal sorunlar, motor sorunları genel olarak görülse de her birey için öğrenme güçlüğü ve diğer sorunlar farklılık gösterir. Disleksi hastalığı nedenleri olarak genler ve beyindeki farklılıklar araştırmacıların en çok üzerinde durduğu olası nedenler arasında.

Disleksi tedavisi

Disleksinin kesin bir tedavisi yok. Ancak disleksi için bir tedavi olmamasına rağmen, erken değerlendirme ve müdahale en iyi sonucu verir. Bazen disleksi yıllarca teşhis edilmez ve yetişkinliğe kadar tanınmaz, ama yardım istemek için asla geç değil.

Psikolojik testlerle öğretmenlerin çocuk için daha iyi hedeflenmiş bir program geliştirmelerine yardımcı olur. Teknikler genellikle dokunma, görme ve duyma dahil olmak üzere çocuğun duyularına dokunmayı içerir.

Danışmanlık, benlik saygısı üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olabilir.

Disleksili yetişkinler, bu durumla başa çıkma stratejilerini geliştirmeye devam etmek ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyulan alanları tespit etmek için değerlendirmeden yararlanabilir.

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