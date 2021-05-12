Disleksi zeka problemi midir?

DİSLEKSİNİN SEBEPLERİ NELER?

Disleksi, nörogelişimsel bir farklılık. Genetik ve çevresel faktörlere bağlı ortaya çıkıyor. Araştırmalar, disleksinin ailesel geçiş özelliğini gösterdi. Disleksisi olan anne veya babaların çocuklarında disleksi normalden daha sık görülüyor. Yine kardeşlerde ve ikizlerde de disleksiye normalden daha sık rastlanıyor. Genetik çalışmalar da disleksinin genetik geçiş gösteren bir durum olduğunu ortaya koydu, disleksi ile ilişkili genler saptandı. Çevresel faktörlere gelince... Annenin hamilelikte geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar, alkol ve sigara kullanımı gibi olumsuzluklar disleksiye neden olabiliyor.

TANI NASIL KONULUR?

Disleksi tanısında ilk adım, durumun öğretmen veya aile tarafından fark edilmesidir. Çocuk yaşıtlarıyla birlikte aynı eğitimi almasına rağmen öğrenmede zorluk çeker, geride kalır. Sonrasında yapılması gereken, çocuk psikiyatristinden yardım alınmasıdır. Disleksi tanısı bazı durumların dışlanmasıyla konur. Yani öğrenmeyi güçleştirebilecek nörolojik, psikiyatrik ve duyu organlarına ilişkin bir hastalık olmadığı gösterilir. Bu değerlendirme çocuk psikiyatrisi tarafından yapılabilir. Yapılması gereken üçüncü şey, standart bir zeka testi uygulanması ve çocuğun zekasının normal (veya normalin üstünde) olduğunun gösterilmesidir. Bu aşamalardan sonra özel öğrenme güçlüğü tanısı konabilir.

TANIDAN SONRAKİ AŞAMA NEDİR?

İlk yapılması gereken şey disleksik çocuğa uygun eğitim planının hazırlanmasıdır. Bunun için bazı yardımcı testler kullanılabilir. Bu amaçla çeşitli okuma ve matematik değerlendirme testlerinden yararlanılır. Testlerden elde edilen sonuçlar, çocuğun düzeyinin ve eksiklerinin görülmesini sağlar. İşte bu aşamadan sonra eğitim planı yapılıp eğitime başlanır.

DİSLEKSİSİ OLAN ÇOCUKLARIN GÜÇLÜ YANLARI VAR MI?

Öncelikle disleksik çocukların normal ve normal üstü zekaya sahip olduğunu söylemeliyim. Disleksik olup üstün zekalı olan çocuklarla karşılaşmak mümkün. Bu çocuklar için yapılması gereken, öğrenme problemini bir an önce çözüp çocuğun üstün potansiyelini kullanmasını sağlamaktır.Disleksik çocuklarımızın birçoğu görsel sanatlara yeteneklidir. Yaratıcılık, güçlü oldukları bir diğer alandır. Sorunlar için yaratıcı çözüm fikirleri üretme konusunda çok başarılı olabilirler. Olaylar ve durumlara geniş bakış açısı ile bakabilme becerisine sık rastlanabilir. Bu da problemlerin değerlendirilmesi ve çözüm üretilmesi için bir avantaj sağlar. Görüldüğü gibi bu çocukların birçok üstün özellikleri olabilir. Ancak tüm bu üstün özellikleri kullanabilmek için de disleksiye ilişkin problemler çözülmeli, çocuğun üstün yönünü kullanabilmesi sağlanmalı. Yani anne babanın aktif olarak sürece katılması önemli