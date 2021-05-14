Disleksik çocuğu olan ailelere 6 önemli öneri

1) SOĞUKKANLI OLUN





❱❱ Disleksi üstesinden gelinebilecek bir zorluktur. Bir hastalık değil, nörogelişimsel farklılıktır. Çocuğunuzun zekâsı normaldir veya normalin üzerindedir. Her 10 çocuktan biri bu sorunla karşı karşıyadır. Çocukluğunda bu sorunu yaşamış birçok yetişkinin hayatlarını normal bir şekilde sürdürdüğünü aklınızdan çıkarmayın.

❱❱ Sorunun aşılmasında anne babanın rolü çok büyüktür. Öncelikle soğukkanlı olmanızı ve çözüm odaklı düşünmenizi öneririm. Doğru planlanmış eğitimlerle zaman içinde çok yol katedeceğinizi unutmayın.





2) DOĞRU ADRESE ULAŞIN





Çocuğunuzda öğrenme güçlüğü olduğundan şüphelenirseniz bu durumu öğretmeni ile paylaşın ve bir çocuk psikiyatristine başvurun. Öğrenme güçlüğü tespit edilirse ilk yapmanız gereken, yardım alacağınız kişi veya kurumu bulmak olacak. Bu konuda çocuğunuzun sınıf öğretmeni veya başvuracağınız çocuk psikiyatristi size yardımcı olacaktır.





3) STRES YAPMAYIN





Öğrenme güçlüğünün üstesinden gelmek biraz zaman alacaktır. Kendinizi ve çocuğunuzu zorlamayın. Stresin, çocuğunuzun öğrenme performansını olumsuz etkileyeceğini unutmayın. Beynimiz hedonisttir, yani yaptığımız şeylerden keyif almamızı ister. Çocuğunuzun çalışırken stres yaşamamasını, keyifli olmasını sağlamaya çaba gösterin.





4) DUYGUSAL DESTEK VERİN





Çocuğunuzla empati kurun ve ona şefkatli davranın. Çocuğunuzun kendisini anlatmasına olanak sağlayın ve duygularını anlamaya çalışın. Yaşadığı sorunu anlayışla karşıladığınızı, yardımcı olacağınızı ve sevginizi hissettirin.





5) BAŞARILI OLDUĞU ALANI BULUN





Okulda yaşanan sıkıntılar çocuğunuzun kendisini başarısız hissetmesine ve bu duygunun yerleşmesine yol açabilir. Bu nedenle çocuğunuzun başarılı olduğu alanı keşfetmesine olanak sağlayın. Bu, spor, sanat, satranç gibi birçok alandan biri olabilir. Bu alanda başarılı olmak, çocuğunuzun kendisini daha iyi hissetmesine, psikolojik olarak desteklenmesine yardımcı olacaktır.





6) ZAMAN VE BÜTÇE PLANLAMASI YAPIN





Çocuğunuzun yaşadığı güçlüğü aşması için destek eğitimi alması ve spor, sanat gibi eğitim dışı aktivitelere katılması gerekeceğini bilin. Çocuğunuzun bu çalışmalara devamı için zaman ve bütçe planlaması yapmalısınız.