Disleksinin tek tedavisi eğitimdir

DİSLEKSİ YAŞAM BOYU SÜREN BİR SORUN MU?

Okuma, yazma ve matematik alanlarında kendini gösteren öğrenme güçlüğünün etkileri yaşam boyu sürebilir. Erken dönemde fark edilmesi ve doğru eğitim destekleri ile bu etkiler en düşük düzeye inebilir veya ortadan kalkar. Öğrenme güçlüğü erken dönemde fark edilir ve çocukların doğru eğitim almaları sağlanırsa disleksik çocuklar kendi performanslarını ortaya koyarak birçok iş kolunda üretken bireyler olurlar.

DİSLEKSİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Hayır, disleksinin çözümü eğitimdir. Nöro gelişimsel sorunlara bağlı olarak farklı öğrenme özelliklerine sahip olan disleksik çocuklar, kendilerine uygun eğitim verilmesi ile başarılı olurlar. Öncelikle disleksisi olan çocuğun öğrenme özellikleri tespit edilmeli. Ardından buna uygun bireysel eğitim desteği verilmeli. Kısaca disleksinin tedavisi eğitimdir diyebiliriz.

EĞİTİMLERİ NASIL PLANLANIR?

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların eğitimleri, öncelikle öğrenme becerilerinin (bilişsel fonksiyonlar) geliştirilmesine yönelik planlanır. Yapılan psikometrik değerlendirmelerle yani bazı testlerle öğrencinin zayıf olduğu öğrenme becerileri saptanır, bu becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar düzenlenir. Dikkat, bellek, dil becerileri, görsel veya işitsel algı gibi becerilerden bir ya da birkaçı sıklıkla desteklenmesi gereken alanlardır. Eğitim programlarında, öğrenme becerileri ile birlikte akademik beceriler de desteklenir.

OKULA DÜŞEN GÖREVLER NELERDİR?

Birinci görev, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların olabildiğince erken fark edilmesinin sağlanmasıdır. Toplumda her 10 çocuktan biri disleksiktir.

* Disleksisi olan çocukların erken fark edilmesi ve destek eğitimi almaları sağlanmalı. Bunun için kurumlara düşen, öğretmenlerin bu konudaki farkındalıklarının artırılması ve gerekli hizmet içi eğitim olanaklarının sağlanmasıdır.

* Okullar disleksisi olan çocuklar için bazı imkanları sağlamalı. Bu çocuklar için destek eğitim olanaklarının verilmesi, sınavlarının özel olarak hazırlanması, sınavlarda ek süre ve okutman desteği sağlanması gerekli.

* Eğitim kurumlarında, özel öğrenme güçlüğü olan çocukların fark edilmesi ve gerekli desteklerin sağlanması için politikalar geliştirilmeli.



