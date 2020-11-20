Dişlerde yeni trend!

Kelebek dişler hakkında bilgi veren Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Butterfly Smile (Kelebek Gülüşü) ön iki dişi ve onların yanındaki dişlerin birbiriyle olan ilişkisiyle alakalı. Ön iki dişe müdahale ediyoruz. Yani dişlerin yan taraflarını biraz dışarıya doğru şekillendirerek kelebek formu veriyoruz. Yine dişlerin uçlarında, yan iki dişin ilişkisinde de kelebek etkisi yaratabiliyoruz” dedi.

‘Ufak bir dokunuşla’

Dişlere normal tasarım yapıldıktan sonra kelebek dokunuşunu yaptıklarını belirten Zogun, “Bazı hastalarda sadece ön iki dişe ufak bir uygulamayla bile bu sonucu alabiliyoruz. Birçok uygulama yapıp istediği sonucu almayan hastalarımız, ufak bir dokunuşla çok güzel sonuçlar alabiliyor” diye konuştu.

‘Kişiye özel olmalı’

Gülüş tasarımının kişiye özel yapılması gerektiğine dikkat çeken Zogun, “Gülüş tasarımı, doktorluk ile sanatın beraber uygulanarak, kişiye özel ideal gülüşü yenilemektir. Burada kişiye özel tabiri çok önemli. Çünkü amacımız herkese standart bir gülüş tasarımı yapmak değil kişiye özel, doğal görünümlü bir sonuç almak” dedi.

Hollywood starlarının izinde

Diş estetiğinde Hollywood gülüşü isteyenlerin oranının artığını da belirten Zogun şunları söyledi: “Dişlerin görünürlüğünün artırarak ve dudakları daha hacimli göstererek kişilerin Hollywood yıldızları gibi gülmesini amaçlayan bir tedavi. Özellikle önde yer alan iki dişin biraz daha uzatılarak daha genç bir görünüm sağlanıyor. Görünümünde pozitif etki yaratmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri de bu tip uygulamalar.”