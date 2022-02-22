Dişleri 5 tona kadar beyazlatan mucize besin

MUZ KABUKLARIYLA DİŞ BEYAZLATMA

Dişlerinizi düzenli fırçalıyor olabilir ama yine de bembeyaz dişlere kavuşamıyorsanız, muz kabuklarını deneyebilirsiniz.

Piyasada, dişleri beyazlatmak için pek çok ürün var. Ya da dişlerinizi diş hekimlerine beyazlattırabilirsiniz. Profesyonel yardım almak işe yarayabilir ama oldukça pahalıdır. Bunların yerine, yediğiniz muzun kabuklarını atmayıp, dişlerinizi beyazlatmak için kullanabilirsiniz.

Bir muz kabuğu alın ve iç kısmını dişlerinize ve diş etlerinize yaklaşık 2 dakika sürtün. Sonra dişlerinizi diş macunu ile fırçalayın.

Muzun kabuğunda bulunan potasyum, kalsiyum, magnezyum ve D vitamini dişler için harikadır ve beyazlamalarına yardımcı olur.



