Dişlerimizi koruyalım

Çocuğunuz dişlerini düzenli olarak fırçalasa ve diş ipi kullansa dahi dişlerdeki oluk ve fisürlerin temizlenmesi zor (bazı durumlarda imkânsız) olabilir. Buralarda biriken yemek ve bakteriler çocuğunuzu diş çürüğü tehlikesiyle karşı karşıya bırakır. Fisür örtücüler olukların üzerini kapatarak çürük riskini azaltır. Araştırmalar, iyi bakılan diş koruyucuların yıllarca dayanabildiğini göstermektedir. Sonuç olarak çocuğunuz çürüğe en çok yatkın olduğu yıllar boyunca korunmuş olacaktır. Ağız ve diş sağlığına özen gösteren ve sert nesneleri ısırmayan çocuklarda koruyucuların dayanma süresi de uzayacaktır. Tükürüğün doğal yapısı dişlerin düzgün yüzeylerini genellikle temiz tutar ancak oluk ve fisürler için bu geçerli değildir. Dolayısıyla en çok koruyucuya ihtiyaç duyulan dişler 6 yaş ve 12 yaş azı dişleridir. Ön azı dişleri ve süt azı dişlerinde de koruyucu uygulaması faydalı olacaktır. Öte yandan, oluk ve çatlak bulunan tüm dişler fisür örtücü uygulamasından fayda görür. Her çocuğun diş sağlığı tek tek ele alınması gerektiği için en iyi kararı çocuk diş hekiminiz verecektir.



