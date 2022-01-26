The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete gireceğini açıkladı. Yayına başlayacağı ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Güney Afrika, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor.

Platforma özel orijinal yapımların da yer alacağı binlerce saatlik içeriği ile Disney+, sevilen hikayelerden pek çoğuna ev sahipliği yapıyor.

Disney Plus, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Graphic yapımlarının resmi olarak sahibi durumunda. Ayrıca şirket, birçok yerli yapımın da platform içerisinde yer alacağını belirtti.

Disney+ hizmetinin ABD’deki abonelik ücreti aylık 8 dolar. Türkiye'deki fiyatlandırma politikası konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.