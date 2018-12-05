Disney Magic Kingdoms rekora koşuyor

Dünyanın önde gelen mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından Gameloft ve Disney; Disney Magic Kingdoms oyununun geçtiğimiz günlerde dünya çapında brüt gelirde 100 milyon euro'yu geçtiğini duyurdu. Disney Magic Kingdoms yayınlandığı 2016 yılından bu yana 70 milyonu aşan ve yükselmeye devam eden indirme sayısıyla sevilen Pixar, Walt Disney Animation Studios karakterlerini ve Disney Park mekanlarını dünyadaki milyonlarca oyuncunun mobil cihazlarına taşıyor.

YENİ KARAKTER SÜRPRİZİ

Gameloft ve Disney bu dönüm noktasını kutlamak için yeni Ralph ve Internet karakterlerini ve içeriğini oyuna ekliyor. Oyuncular, Oyunbozan Ralph, Vanellope von Schweetz ve onların oyun arkadaşlarıyla, bir virüsün Krallık’ta yayılmasını engellemeye çalışacakları büyük bir etkinliğe katılabilecekler. Bu güncellemede, büfeler ve dekorasyonların dahil olduğu 12 yeni mekan ve Disney prensesleri Sindirella, Jasmine, Belle ve Ariel için yeni ve rahat kostümler de bulunuyor.

Gameloft Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Stéphane Roussel, “Disney Magic Kingdoms’ın oyuncular tarafından ne kadar sevildiğini göstermesi sebebiyle, Disney Magic Kingdoms için bu denli önemli bir dönüm noktasını kutlamaktan büyük bir heyecan duyuyoruz.” diyor ve “Disney ile çalışarak en son hikayelerini oyun içerisinde hayata getirmekten onur duyuyor ve oyuncularımıza her geçen gün yeni, ikonik içerikleri sunmaktan büyük bir keyif alıyoruz.” şeklinde ekliyor.



