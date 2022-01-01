Kültür & Sanat Disney Plus, 2022’de Türkiye’de hizmet vermeye başlayacak

Disney Plus, 2022’de Türkiye’de hizmet vermeye başlayacak

Kültür & Sanat

Disney Plus, 2022’de Türkiye’de hizmet vermeye başlayacak

Türkiye yepyeni bir dijital platforma sahip oluyor. Dünya devi Disney plus yerli içeriklere de yer verecek

01 Ocak 2022, Cumartesi 16:25 Son Güncelleme:
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital platform Disney Plus‘a 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verdi.

Dijital platform, 2022 yılı itibariyle Türkiye‘de de hizmet verecek.

Yerli içerikler de olacak

RTÜK’ün dün gerçekleştirdiği toplantıda Disney Plus’ın “internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık” lisans başvurusu da görüşülürken, yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren yayın kuruluşuna, Türkiye’de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.

2022 itibariyle Disney Plus, Netflix ve Amazon Prime‘ın ardından Türkiye pazarına giriş yapmış olacak. Platformda, çok sayıda yerli içeriğin de olacağı kaydedildi.

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