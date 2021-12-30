Disney Plus, Türkiye’de 10 yıllık yayın lisansı aldı

Disney, Kasım 2019 döneminde Netflix’e rakip olmak üzere çevrimiçi dizi – film platformunu yayınlamıştı. Henüz birçok ülkede hizmet vermeyen Disney Plus, yakında Türkiye’de hizmete başlayacak. RTÜK, Disney Plus hizmetlerinin Türkiye’de yayınlanması için 10 yıllık yayın lisansı verdi.

RTÜK tarafından verilen lisans ile birlikte Disney Plus, Türkiye’de hizmet verebilmek adına tüm resmi süreçleri tamamlamış oldu. Disney Plus, ülkemizde yayında olan Netflix ve Amazon Prime yanında yine yakında Türkiye’de hizmete açılacak HBO Max ile rekabet içerisinde olacak.

Disney Plus, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Graphic yapımlarının resmi olarak sahibi durumunda. Ayrıca şirket, birçok yerli yapımın da platform içerisinde yer alacağını belirtti. 2022 yılında Türkiye’de hizmet vermeye başlaması beklenen Disney Plus’ın fiyatlandırma politikası konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.







