Disney+ Türkiye'de ne zaman kullanıma girecek?
The Walt Disney Company'nin 12 Kasım'da ABD'de kullanıma sunduğu çevrimiçi dizi ve film platformu Disney+ 23 Şubat'ta yeni ülkelere gireceğini açıkladı. Platformun bu tarihte ülkemizde de kullanıma girebileceği belirtiliyor.
11 Aralık 2020, Cuma 10:20 Son Güncelleme:
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The Walt Disney Company'nin online streaming platformu Disney+ hizmet sunduğu ülke sayısını artıracak. Şirketten yapılan açıklamada, Disney+'ın Star isimli yeni hizmetiyle birlikte 23 Şubat 2021 tarihinde daha fazla ülkede erişime açılacağı bilgisine yer verildi.
Platform öncelikle Doğu Avrupa ülkeleri için erişime açılacak. Türkiye'de ne zaman yayına başlayacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmayan platformun bu tarihte ülkemizde de kullanıma girebileceği düşünülüyor.
Geçtiğimiz aylarda Disney+ İngiltere, İrlanda, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya ve İsviçre'de kullanıma açılmıştı.
Özellikle corona virüs döneminde kullanıcı sayısını ciddi oranda artıran Disney+ abone sayısı 86.8 milyon aboneyi geçti.
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