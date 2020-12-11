Kültür & Sanat Disney+ Türkiye'de ne zaman kullanıma girecek?

Disney+ Türkiye'de ne zaman kullanıma girecek?

Kültür & Sanat

Disney+ Türkiye'de ne zaman kullanıma girecek?

The Walt Disney Company'nin 12 Kasım'da ABD'de kullanıma sunduğu çevrimiçi dizi ve film platformu Disney+ 23 Şubat'ta yeni ülkelere gireceğini açıkladı. Platformun bu tarihte ülkemizde de kullanıma girebileceği belirtiliyor.

11 Aralık 2020, Cuma 10:20 Son Güncelleme:
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The Walt Disney Company'nin online streaming platformu Disney+ hizmet sunduğu ülke sayısını artıracak. Şirketten yapılan açıklamada, Disney+'ın Star isimli yeni hizmetiyle birlikte 23 Şubat 2021 tarihinde daha fazla ülkede erişime açılacağı bilgisine yer verildi.

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Platform öncelikle Doğu Avrupa ülkeleri için erişime açılacak. Türkiye'de ne zaman yayına başlayacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmayan platformun bu tarihte ülkemizde de kullanıma girebileceği düşünülüyor. 

Geçtiğimiz aylarda Disney+ İngiltere, İrlanda, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya ve İsviçre'de kullanıma açılmıştı. 

Özellikle corona virüs döneminde kullanıcı sayısını ciddi oranda artıran Disney+ abone sayısı 86.8 milyon aboneyi geçti.


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