Disney'deki Avengers Kampüsü'nde dönerci de olacak
California'daki Disney Tema Parkı'nda açılacak Avengers Campus'ta (Yenilmezler Kampüsü), bir dönerci açılacak. Dönercinin açılma nedeni ise gayet açık.
12 Mart 2020, Perşembe 15:46 Son Güncelleme:
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Avengers (Yenilmezler) serisinin ilk filminin sonundaki döner sahnesini, serinin sıkı takipçileri ile Türk ve Orta Doğu mutfağı tutkunları çok iyi bilir. Filmin sonunda, 'dünyayı kurtarmaktan yorgun düşen' süper kahramanlarımız bir dönerciye oturur ve sessiz sakin, 'hûşû' içinde karınlarını doyurur. İşte ABD'nin California eyaletindeki Disney tema parkında 18 Temmuz'da açılacak Avengers Kampüsü'nde bir de dönerci olacak. Parkı gezmekten yorulan ziyaretçiler de tıpkı süper kahramanlarımız gibi dönerle karınlarını doyurabilecek.