Avengers (Yenilmezler) serisinin ilk filminin sonundaki döner sahnesini, serinin sıkı takipçileri ile Türk ve Orta Doğu mutfağı tutkunları çok iyi bilir. Filmin sonunda, 'dünyayı kurtarmaktan yorgun düşen' süper kahramanlarımız bir dönerciye oturur ve sessiz sakin, 'hûşû' içinde karınlarını doyurur. İşte ABD'nin California eyaletindeki Disney tema parkında 18 Temmuz'da açılacak Avengers Kampüsü'nde bir de dönerci olacak. Parkı gezmekten yorulan ziyaretçiler de tıpkı süper kahramanlarımız gibi dönerle karınlarını doyurabilecek.







