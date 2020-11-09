Disney’den kalpleri ısıtan yeni yıl kampanyası: #EnBüyükSihirAiledir

• Bu dokunaklı reklam filmi bir büyükanne ile torununun duygusal hikâyesi ve onları yıllar boyunca birbirine bağlayan aile geleneklerini konu alıyor.

• Kampanya için sınırlı sayıda üretilen; Disney Store’larda ve ShopDisney.eu adresinde satışa sunulan nostaljik Mickey peluş oyuncağın satışlarından elde edilen gelirlerle Make-A-Wish®’e* destek verilecek.

• Reklam kampanyası için özel olarak bestelenen ve İngiliz sanatçı Griff’in yorumladığı duygu yüklü “Love Is A Compass” parçasının satışlarından elde edilecek gelirler ile Make-A-Wish®’e ** destek verilecek.

• Kampanya kapsamında Facebook, Instagram ya da Twitter’dan #DisneydenSevgilerle (#LoveFromDisney) etiketiyle yapılan her mutlu aile fotoğrafı için Disney Make-A-Wish®’e bağışta bulunacak.***

• İzleyicileri reklam filmi içeriğinde ikonik Disney süprizleri bekliyor.

Disney’in Tüketici Ürünleri, Oyunlar ve Yayıncılık Birimi tarafından, yeni yıl dönemine özel olarak hazırlanan ve markanın çocuklara yardım derneği Make-A-Wish® ile küresel ölçekte 40 yıldır süregelen iş birliğini de destekleyen #EnBüyükSihirAiledir (#FromOurFamilyToYours) isimli kampanyası bugün başlıyor.

Kampanya kapsamında bir büyükanne ile torununun duygusal hikâyesini ve onları yıllar boyunca birbirine bağlayan aile geleneklerini dokunaklı bir dille anlatan üç dakikalık animasyon formatında hazırlanmış bir reklam filmi de yer alıyor.

EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika), Kuzey Amerika ve Okyanusya’da; toplam 26 ülkede, TV kanalları, dijital platformlar ve Disney’in kendi mecralarında ilk kez bugün gösterime girecek olan bu reklam filmi, ülkemizde de Disney Channel Türkiye YouTube adresinde hayranların beğenisine sunuluyor.

Hedef 1 milyon dolar bağış…

Kalpleri ısıtan gelenekler, aile birlikteliğinin önemi ve nostalji temalarından esinlenilerek hazırlanan bu reklam filminde tanıdık dostumuz Mickey’e iki yeni karakter, büyükanne Lola ve onun kız torunu eşlik ediyor. Mickey, reklam filminde, Lola’ya 1940 yılında daha küçücük bir kız çocuğu iken babası tarafından hediye edilen ve çok sevdiği bir oyuncak olarak yer alıyor. Mickey, her geçen seneyle birlikte Lola’nın çocukluk dönemini ve günümüzde kız torunuyla kurduğu bağı simgeliyor. Yılbaşı sabahı da duygu yüklü bir sürprize ilham kaynağı oluyor.

Make-A-Wish®’e toplamda 1 milyon dolar kaynak yaratmayı hedefleyen bu kampanyanın Avrupa ayağında, Disney hayranlarına, reklamda yer alan ve sınırlı sayıda üretilen nostaljik Mickey peluş oyuncağını Disney Store’lardan ve ShopDisney.eu sitesinden satın alabilme fırsatı sunuluyor. Satışlardan elde edilen gelir Make-A-Wish®’e bağışlanacak.

Her paylaşım, çocukların dileklerini gerçekleştirmeye destek olacak

Hikâyeye, Ivor Novello Yükselen Yıldız Ödülü adayı İngiliz sanatçı Griff (19) duygulu sesiyle eşlik ediyor ve sözleri PARKWILD tarafından yazılan ‘Love is A Compass’ adlı şarkıyı seslendiriyor. Kampanya için özel olarak bestelenen bu parçanın yer aldığı tekli, tüm dünya ile beraber Türkiye’de de bugünden itibaren çeşitli müzik platformlarından indirilebilinecek. 31 Aralık 2020 tarihinden önce gerçekleştirilen her bir indirmeden elde edilen gelirin tamamı da yine Make-A-Wish®’e bağışlanacak. (Şartlar ve koşullar geçerlidir.)

Kampanyanın bir diğer ayağını ise sosyal medya paylaşımları oluşturuyor. Disney, hayranlarını Facebook, Instagram ya da Twitter’da mutlu aile anılarını #DisneydenSevgilerle (#LoveFromDisney) etiketiyle paylaşmaya davet ediyor. 100 bin dolara kadar üst limiti bulunan kampanya kapsamında, Türkiye de dâhil tüm ülkelerden Disney hayranlarının yapacağı her bir paylaşım için Disney, Make-A-Wish®’e 1 dolar bağışta bulunacak. (Şartlar ve koşullar geçerlidir.)

“Amaç, ilham verici evrensel bir hikâye anlatmak”

Disney EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Tasia Filippatos kampanya ile ilgili olarak, “Hediyeleşme ve yardımlaşmanın ön planda olduğu yılbaşı döneminde, Disney olarak uzun yıllardır desteklediğimiz Make-A-Wish®’e kaynak yaratabilme imkânı sunan böylesi özel bir reklam kampanyası hayata geçirmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kampanya kapsamında hedefimiz, aile bağları, sevgisi ve özel günlere özgü gelenek temaları aracılığıyla ilham verici evrensel bir hikâye anlatabilmek. Disney hayranlarının bu kısa filmi çok beğeneceğini umuyoruz” dedi.

‘Love is A Compass’ şarkısını yorumlayan İngiliz sanatçı Griff ise hislerini, “Disney’in Make-A-Wish®’i destekleyen yeni yıl kampanyasına dâhil olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum. Şarkının sözleri ve reklam filmindeki hikâye anlatımı çok etkileyici ve önemli. Aile ve sevdiklerimiz, birçoğumuzun yılbaşı dönemlerinde en çok düşündüğü temalar – özellikle de bu yılbaşı döneminde” şeklinde ifade etti.

“Anıları yaşatmak için çok anlamlı bir dönem”

Make-A-Wish® - Bir Dilek Tut Derneği Türkiye Genel Müdürü Füsun Kuran ise kampanya ile ilgili olarak, “Disney ile 40 yıldır süregelen küresel ortaklığımız dünyanın dört bir yanında çocuklarımızın birçok dileğinin gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Bu yeni yıl kampanyasının bir parçası olmaktan dolayı gerçekten mutlu ve heyecanlıyız. Yılbaşı dönemleri, birçok aile için özel anıları kutlama açısından çok anlamlı bir dönem. Disney’in desteğiyle daha da fazla sayıda çocuğumuz için yaşamı değiştiren dilekleri gerçekleştirme fırsatına sahip olmak harika. Tüm izleyenlerin bu kısa animasyon filmini beğeneceğine ve kampanyaya katkıda bulunacaklarına yürekten inanıyoruz” dedi.

Reklam filmi, Disney EMEA Bölgesi Marka Pazarlama ve Kreatif Bölümü Direktörü Angela Affinita önderliğindeki kurum içi kreatif ekibi tarafından, Flux Animation Studios işbirliği ile hazırlandı. #En Büyük Sihir Ailedir (#FromOurFamilyToYours) reklam filmi bugün itibarıyla ilk defa izleyenlerle buluşacak. Griff’in seslendirdiği single albümü ve sınırlı sayıda üretilen nostaljik Mickey peluş oyuncak satışlarıyla #DisneydenSevgilerle (#LoveFromDisney) sosyal medya kampanyası da yine bugün itibarıyla başlıyor.

Kampanya kapsamında pek çok farklı kategoriden lisanslı Disney ürünü de seçili perakende noktalarında hayranlarının beğenisine sunulacak. Ayrıca, kampanyaya özel olarak üretilen nostaljik Mickey peluşlarından 75 tanesi, Türkiye, İsrail ve Yunanistan bölgesinde Make-A-Wish® dilek çocuklarına hediye edilecek.