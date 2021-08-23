Disney, Scarlett Johansson'ı, Black Widow hibrit sürümünden dolayı zarara uğradığı gerekçesiyle şirketi dava etmesinin ardından, üst bir mahkeyeme gitmesi için zorlayacak. Beyazperde'nin haberine göre, avukat Daniel Petrocelli, sözleşme gereği, Disney'in filme "geniş sinema" gösterimi verme yükümlülüğünü yerine getirdiğini, ancak, maddelerin hiçbirinin gösterimin sinemalara özel olmasını gerektirmediğini savunuyor.

Johansson, 29 Temmuz'da, Black Widow'u sinemalarda ve Disney Plus'ta aynı anda yayınlama kararının filmin gişe gelirini yok ettiğini ve kendi payının on milyonlarca dolar zarara mal olduğunu savunarak bir dava açtı. Petrocelli, tahkime zorlama hareketinde, devam eden pandemi göz önüne alındığında Black Widow'un gerçekten iyi performans gösterdiğini savundu. Film, 9 Temmuz'da vizyona girdi ve açılış hafta sonunda yurt içinde 80 milyon dolar hasılat elde etti. Bu rakam, pandemi öncesi Marvel standartlarının oldukça altında ama özel bir sinema gösterimi olan Universal'ın F9 filminden 10 milyon dolar daha fazla.

SÖZLEŞME ESKİ

Disney ayrıca, Johansson'ın alacağı payı hesaplamak amacıyla, sözleşme kapsamında gerekli olmamasına rağmen, gişe toplamına platform gelirlerini eklemeyi kabul ettiğini de belirtiyor. Johansson'ın sözleşmesi, Disney Plus'ın çıkışından iki yıl önce olan 2017'den kalma, bu nedenle şartlar bir platformda yayınlamayı barındırmıyor. Johansson'ın avukatları, Marvel'ın genel danışmanının 2019'da stüdyonun filmi "diğer filmlerimiz gibi" ibaresiyle, yayınlayacağını doğruladığını savundu.

'DISNEY KADIN DÜŞMANLIĞI İÇEREN BİR YANIT VERDİ'

Johansson'ın davası, Marvel'in sözleşmesini ihlal ettiğini iddia ediyor ama açık bir sözleşme ihlali iddiası belirtmiyor. Bunun yerine avukat John Berlinski, Disney'in Disney Plus'ı güçlendirmek için yan kuruluşun Johansson ile olan sözleşmesine müdahale ettiğini iddia ederek ana şirket olan Disney'e dava açtı.

Berlinski, "Bu davaya başlangıçta, Disney, Scarlett Johansson'a karşı kadın düşmanı bir saldırıyla yanıt verdikten sonra, tahmin edilebileceği gibi, suistimalini gizli bir tahkimde saklamaya çalışıyor" dedi.