Disneyland'de kaybolan adam gölün içinde buldu
Disneyland'de kaybolan adam, 130 kişilik arama ekibi tarafından her yerde arandı. Adam çıplak halde gölün içinde buldu
32 yaşında İsveçli bir adam kız arkadaşı ile Disneyland'e gitti.
Bir süre sonra haber alamayan kız arkadaşı ekiplere haber verdi.
130 kişilik bir ekip oluşturuldu ve gece boyunca her yerde arandı.
UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE ATLAMIŞ
Arama çalışmaları sonunda İsveçli adam parktaki gölün içinde çıplak halde bulundu.
Kaybolan adamın uyuşturucu kullandığı öğrenildi.