32 yaşında İsveçli bir adam kız arkadaşı ile Disneyland'e gitti.

Bir süre sonra haber alamayan kız arkadaşı ekiplere haber verdi.

130 kişilik bir ekip oluşturuldu ve gece boyunca her yerde arandı.

UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE ATLAMIŞ

Arama çalışmaları sonunda İsveçli adam parktaki gölün içinde çıplak halde bulundu.

Kaybolan adamın uyuşturucu kullandığı öğrenildi.



