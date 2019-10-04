ABD’nin ünlü çocuk eğlence parkı Disneyland, ziyaretçilere kapılarını ilk kez 1955’te açmıştı. 1 dolarlık bilet alan İskoç üniversite öğrencisi Dave MacPherson, gece 2.00’de sıraya girmiş ve ilk müşteri olmuştu. MacPherson, hayat boyu parkta ücretsiz eğlenme hakkını kazanmıştı.

1955'teki ilk bilet kuyruğu

64 YILDIR VAZGEÇMİYOR

Aradan geçen 64 yıl MacPherson’ın eğlence tutkusundan hiçbir şey götürmedi. 86 yaşındaki MacPherson, hâlâ her yıl parka gidiyor. Bugün Disneyland biletleri, 100-125 dolar arasında değişiyor. Biletler arasındaki fiyat farkına bakılırsa MacPherson yıllar içinde büyük kârâ geçmiş durumda.

Disneyland'in açıldığı ilk gün o bileti almayı kafasına koyduğunu söyleyen şanslı adam parka gidebilmek için kilometrelerce yol katetmiş ancak bu çabası sayesinde oraya Walt Disney'nin aile üyeleri ve dönemin ünlü yıldızlarından sonra giren ilk insan olma gururuna da erişmiş...

Şu an 86 yaşında olan Dave MacPherson