The Division'ın oynaması ücretsiz versiyonu The Division: Heartland geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.

Oyun duyurulduğu zaman çıkış tarihi olarak 2021 veya 2022 yılında çıkış yapacak denmişti. Ancak şirketin mali sonuçlarını paylaştığı son toplantıda oyunun çıkış tarihinin Nisan 2022'den Mart 2023'e kadar uzanan bir sonraki mali yıl olduğu öğrenildi.

Oyun beklediğimizden daha geç gelecek.



