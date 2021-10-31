Bilim & Teknoloji Division'ın ücretsiz versiyonu The Division Heartland ertelendi

Division'ın ücretsiz versiyonu The Division Heartland ertelendi

Bilim & Teknoloji

Division'ın ücretsiz versiyonu The Division Heartland ertelendi

Ubisoft'un popüler oyun serisi The Division'ın ücretsiz oyunu The Division Heartland ertelendi.

31 Ekim 2021, Pazar 11:30 Son Güncelleme:
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The Division'ın oynaması ücretsiz versiyonu The Division: Heartland geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.

Oyun duyurulduğu zaman çıkış tarihi olarak 2021 veya 2022 yılında çıkış yapacak denmişti. Ancak şirketin mali sonuçlarını paylaştığı son toplantıda oyunun çıkış tarihinin Nisan 2022'den Mart 2023'e kadar uzanan bir sonraki mali yıl olduğu öğrenildi.

Oyun beklediğimizden daha geç gelecek.


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