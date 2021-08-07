Açılış programına Sivas Vali Salih Ayhan, AK Parki Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, Kangal Kaymakamı Erinç Demir, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ile il-ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Programda açış konuşmasını yapan Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ve Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, Ulu Cami ve Darüşşifası ile tanınan ilçenin, bu projeyle beraber yeni bir değer daha kazandığından bahsederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Bugün açılışı yapılan ‘Divriği Cam Seyir Terası´ ile birlikte Divriği’nin yarını bugünden daha güzel olacak diyerek; "Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olduğu sürece çok daha güzel işlere Sivas´ın tamamında imza atacağız" dedi.

Tarihi ve kültürel güzellikleri ile hafızalarımızda iz bırakan ilçemizin, yeni bir değer kazandığını söyleyen Milletvekili İsmet Yılmaz, ise "Ulu Cami ve Darüşşifası’ndan sonra mutlaka görülmesi gereken bu seyirlik yere herkesi davet ediyorum" dedi.

Cam seyir terasının Divriği’nin güzelliklerine ayrı bir değer, heyecan kattığını ifade eden Vali Salih Ayhan, "Divriği turizmini ekonomiye kazandırmaya devam ediyoruz. Katkı sağlayanlara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Adrenalin sevenleri bekliyoruz" dedi.

‘Cam seyir terasının çalışmalarına 1 yıl önce başlandığını anımsatan Vali Ayhan, "Sivas´ımızın turizm potansiyeli çok yüksek Divriği´nin potansiyeli daha yüksek yaklaşık 1 yıllık çalışmayla teknik yönü güçlü, doğal görüntüsü yüksek olan bir yerden çok güzel bir değer kazandık. Mütevazı bir açılış yapmamıza rağmen yaklaşık 2-3 bin kişi ziyaret etti. Gerçekten çok güzel değerlerimiz var. Bunları işledikçe çok yüksek bir potansiyelimiz yüksek bir değer elde ettiğimizi de görebiliyoruz. Güzel bir cevherimiz var işliyoruz.

Türkiye´de çok farklı yerlerde var ama Divriği´de birçok eser ile bütünleştirdiğimiz zaman cam seyir terası çok daha anlamlı oldu. Doğal dokuyu muhafaza ettik. Yürüyüş parkurları oluşturduk en sonda insanların nefeslendiği adrenalini yüksek bir alan oluşturmuş olduk. Sivas´ımız gelişiyor. Sivas´ımız değişiyor. Divriği´miz değişiyor ve gelişiyor. Sivas, turizmi çok önemli bir değer kazandı." İfadelerini kullandı.

Cam terastan aşağıya bakıldığında insanı önce heyecanlandırdığını belirten Vali Ayhan, "Aşağıya baktığı zaman insan ilk önce heyecanlanıyor. Ter döküyor. Adapte olabiliyor. Gerçekten heyecan verici bir alan zemine anlamlı bakabiliyoruz. Allah güzel bir doğa yaratmış bundan faydalanmak insanların hizmetine sunmak lazım ben de ilk adımı attığım zaman ilk önce bir dizlerim titredi. Ayaklarımın bağı kesildi ama zamanla alıştı. Çünkü teknik kapasitesi çok yüksek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği içinde özen gösterildi. Bundan dolayı korkulacak ürkecek bir durum yok ama ilk adımı atmak asıl önemli olan" diye konuştu.

Tarihi Divriği çarşısının dokusuna uygun olarak iyileştirilmesi için hazırlanan ’Divriği Arasta Projesi’nin başlangıcı yapıldı. Vali Salih Ayhan, Milletvekili İsmet Yılmaz ve beraberindekiler, çarşının yeni görünümüne kavuşması için ilk keseri temsili olarak vurdular. Proje ile Hüma Hatun Sokağı’na yakın bölgede bulunan 200 dükkanın dış cephesi tarihi dokuya uygun olarak kaplanacak. Vali Salih Ayhan ve Milletvekili İsmet Yılmaz, çarşının önemine vurgu yaparak, esnafa hayırlı olmasını diledi.

Divriği Meral Avcı Delipınar Mengücek Motifleri Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışı, Vali Salih Ayhan´ın katılımı ile yapıldı. Mengücek Vakfı’nın katkıları ile açılan merkezde, Divriği’nin tarihten bugüne gelen geleneksel sanatı ve kültürü tanıtılarak, yaşatılacak.

DHA