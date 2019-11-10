Diwali Bayramı nedir?

Malezya'daki Hindular, iyinin kötüye galip gelmesini temsil eden "Diwali Işık Bayramı"nda ibadet etmek üzere her yıl kasım ayında Batu Mağarası tapınağında bir araya geliyor.

Geleneksel kıyafetleriyle kuşanıp süslenen çok sayıda Hindu, kutsal günlerinde ibadetlerini yerine getirmek üzere sabah erken saatlerde tapınak alanına gidiyor. Çok sayıda turist de bu ana tanıklık etmek için Hinduların kutsal mekanında yer alıyor.

Diwali Işık Bayramı neden kutlanır?

Hindu inancına göre Diwali Işık Bayramı, iyinin kötüye galip gelmesini temsil ediyor.

Bayramın kutlandığı ülkelerde Hindular, iyiliğin kazanmasını temsilen havai fişek ve maytaplarla ışıklı gösteriler düzenliyor.

Ev ve sokaklarını da özel ışıklarla donatan Hindular, bayrama girerken kötülüklerden arınmak için vücutlarını biber, susam veya Hindistan cevizi yağıyla yıkıyor.

Haftalar öncesinden bayram hazırlıkları yapan Hindu aileler, bayram boyunca evlerine uğramak isteyenlere kapılarını açıyor.

Diwali Işık Bayramı Malezya'nın yanı sıra Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Guyana, Singapur ve Fiji gibi ülkelerde de kutlanıyor.

Batu Mağarası, Malezya'daki Hinduların Diwali zamanında en özel uğrak noktalarından biri olurken her yıl kutlanan "Thaipusam" bayramında da milyonlarca Hindu, bu tapınağa akın ediyor. Mağara, 42 metre yüksekliğindeki Murugan heykelini bahçesinde barındırması nedeniyle Hindu dünyasının kutsal mekanları arasında yer alırken, her yıl milyonlarca turiste de ev sahipliği yapıyor.



