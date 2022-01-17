Diyabet cerrahisi nedir?

"Diyabet cerrahisi genel olarak Tip2 Diyabet sonucu oluşan komplikasyonların giderilmesinde kullanılan cerrahi yöntemlere verilen genel addır” diyen Op. Dr. Doğan Erkal şunları aktardı: “Diyabet Cerrahisi için uygun görülen hastalara uygulanan çeşitli cerrahi girişimler hem diyabetin tedavisi hem de kilo sorununun azaltılmasında başarılı işlemlerdendir. Genel olarak Diyabet Cerrahisi için uygulanan farklı cerrahi girişimler bulunmaktadır. Bunların birçoğu ince bağırsağa müdahale içeren girişimlerdir. Amaç, hormon dengesi ve insülin üretimini düzenlemenin yanı sıra kilo verme sürecinin başlatılması ve diyabet hastalığının olası hasarlarının bertaraf edilmesidir.

GENELLİKLE TİP2 DİYABETTE

Tip1 Diyabet büyük çoğunluğu çocukluk ve ergenlik döneminde görülen ve tüm diyabet hastalarının ortalama yüzde 10’unu oluşturan genetik kökenli bir rahatsızlıktır. Tip2 Diyabet olarak bilinen hastalık ise daha çok ileri yaşlarda görülen hareketsizlik ve buna bağlı obezite nedeniyle şiddetlenen bir hastalıktır. Diyabet Cerrahisi genellikle Tip2 Diyabet hastalarında uygulanan cerrahi girişimler olarak adlandırılır.”

Çağın en popüler rahatsızlıklarından biri olan diyabet hastalığının tedavisi hakkında bilgi veren Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Doğan Erkal, diyabetten kurtulmanın yollarını paylaştı.

DİYABET CERRAHİSİ NEDİR?

Diyabet cerrahisinin; aralarında gastrik bypass, lleal interpozisyon ya da transit bipartisyon gibi birbirinden farklı cerrahi yöntemlerin yer aldığı yaklaşık 10 farklı uygulamaya verilen genel isim olduğunu vurgulayan Op. Dr. Doğan Erkal şöyle devam etti: “Diyabet Cerrahisi’nde genel olarak ince bağırsağa müdahale edilir. İnce bağırsağa yapılan müdahale sonucu emilimin azaltılması ve hormonların düzenlenmesi, diyabet cerrahisi başarısı üzerinde önemli rol oynar. Özellikle Tip 2 Diyabet olarak adlandırılan halihazırda vücutta bulunan insülinin kullanılamaması şeklinde görülen diyabet için ilaç tedavisinin uzun sürede başarılı olmadığı durumlarda Diyabet Cerrahisi önerilmektedir. Bu rahatsızlığın bağırsak ve mide sistemleriyle son derece bağlantılı olması, kilo alma ile şiddetinin artış eğilimi göstermesi nedeniyle Diyabet Cerrahisi’nde mide ve bağırsağa müdahale ederek hastalığın ortadan kaldırılması hedeflenir.

İNCE BAĞIRSAĞA MÜDAHALENİN AMACI

Diyabet cerrahisi esnasında ince bağırsaklara müdahale edilmesinin en önemli nedeni bağırsağın farklı bölümlerinde yer alan insülin direnci ve insülin duyarlılığını artıran hormonların aktive edilmesinin amaçlanmasıdır. Genellikle insülin duyarlılığını artıran hormonlar ince bağırsağın son kısımlarında üretilir. Dengeli ve sağlıklı bir beslenmede yiyecekler ince bağırsağın bu bölümüne ulaşarak bu hormonu aktive edebilir. Bu durum vücuttaki insülin rezervlerinden uygun ölçüde insülin kullanımını sağlar. Tip 2 Diyabet hastalarında ya da paketli ve sağlıksız beslenen kişilerde ise gıdalar bağırsağın bu aşamasına gelemeden emildiğinden bu hormon aktive edilemez. Diyabet Cerrahisi’nde ince bağırsağın bu son kısmı uygun müdahale ile başa alınarak insülin duyarlılığını artıran hormonun aktive edilmesi sağlanır.”

UYGUN ADAYLARA DOĞRU ZAMANDA

Diyabet Cerrahisi halk arasında şeker ameliyatı olarak da bilinir. Diyabet cerrahisi aslında metabolik cerrahi türlerinden biridir. Ancak Diyabet Cerrahisi genel olarak Tip 2 Diyabet hastalarına uygulanırken, Metabolik Cerrahi farklı rahatsızlıklar nedeni ile de uygulanabilmektedir. Şeker ameliyatı olarak bilinen Diyabet Cerrahisi, uygun adaya ve doğru zamanda uygulandığında kilo vermenin yanısıra diyabet etkilerinden kurtulmak için de önemli bir müdahale olacaktır.

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