Diyabetli çocukta korona riski yüksek mi?

BAĞIŞIKLIĞI EKSIK DEĞIL

Yakın zamanda yayınlan verilere göre, ABD’de hastaneye yatan ve yatmayan 295 çocuk vakanın arasında diyabetli çocuk yok. Benzer durum ülkemiz için de geçerli. Ülkemizde en çok çocuk COVID-19 vakası izleyen Marmara Üniversitesi Çocuk Bölümü’nün yatan vakaları arasında da diyabetli olan yok. Bu nedenle nadir durumların dışında diyabetli çocukları risk grubu içinde saymamak gerekiyor. Diyabetli çocukların bağışıklık sistemlerinde enfeksiyonlara yakalanma bakımından hiçbir eksiklik yok. Şu andaki veriler, diyabetli çocuklardaki COVID-19 sıklığının yaşıtlarından kesin olarak fazla olmadığını gösteriyor.

ATEŞI YÜKSEKSE TEST YAPTIRIN

Çocukların genel olarak COVID-19’a daha az yakalandığı ve yakalananların da hafif atlattığı görülüyor. Pandemi döneminde diyabetli çocukların glukoz değerlerini hedef aralıkta tutmanın ve genel önlemleri almanın dışında yapacak bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Bu arada son çalışmalara göre, diyabetli çocuklarda COVID-19 bulguları diğer çocuklardan farklı değil ama en sık bulgulardan birisi kan şekeri yüksekliği olabiliyor. Genel önerim şu: Ateşi 2 gün boyunca 37.5 derece üzerinde olan çocuklarda boğaz süprüntüsü alınıp test yapılmasında fayda var.

3 SORU CEVAP

OKULA DÖNSÜN MÜ?

Aileler kendi kararlarını kendileri vermeli. Ama biz okula gidiş kararında Tip 1 diyabetli çocuğun yaşıtlarından hiçbir farkı olmadığını düşünüyoruz. Yani diyabetli çocuklara yaşıtları gibi davranılmalı.

NE ZAMAN ACİLE GİDİLMELİ?

Ateş ve kusma ısrar ediyorsa, Nefeste keton kokusu varsa, Keton miktarı giderek artıyorsa, Çocuk bitkinleşiyor, hızlı ve derin soluyor, şiddetli karın ağrısı varsa.

D VİTAMİNİ VE PROPOLİS VERİLMELİ Mİ?

Tip 1 diyabetli olsun olmasın çocuklara bağışıklık sistemleri güçlensin diye D vitamini ve propolis verilmesine kesin olarak gerek yok. Son zamanlarda propolisin çocuklarda meme büyümesi yaptığını gözlemliyoruz. Insanın bağışıklık sistemi en güçlü sistemlerden biridir, bu tür maddelerle güçlendirilecek bir sistem değildir.





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