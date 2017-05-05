Diyanet açıkladı: Kusmak orucu bozar mı?

Oruçlu olduğumuz günlerde geçirdiğimiz rahatsızlıklardan ötürü kusabiliriz. Peki kusmak orucu bozar mı? Diyanet’ten açıklama geldi
 

05 Mayıs 2017, Cuma 17:05 Son Güncelleme:
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Diyanet açıkladı: Kusmak orucu bozar mı?

Diyanet tarafından orucu bozan şeyleri veya kaza gerektiren durumları açıkladı. Peki kusmak orucu bozar mı?

DİYANET: KUSMAK ORUCU BOZMAZ


"Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, "ağız dolusu" olması halinde, orucu bozar."




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