Diyanet açıkladı: Kusmak orucu bozar mı?
Oruçlu olduğumuz günlerde geçirdiğimiz rahatsızlıklardan ötürü kusabiliriz. Peki kusmak orucu bozar mı? Diyanet’ten açıklama geldi
Diyanet tarafından orucu bozan şeyleri veya kaza gerektiren durumları açıkladı. Peki kusmak orucu bozar mı?
DİYANET: KUSMAK ORUCU BOZMAZ
"Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, "ağız dolusu" olması halinde, orucu bozar."
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