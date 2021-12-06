Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş saldırıyı kınadı: Asla kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş saldırıyı kınadı: Asla kabul edilemez

Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş saldırıyı kınadı: Asla kabul edilemez

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camii’ne düzenlenen saldırıyı kınayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez' dedi.

06 Aralık 2021, Pazartesi 15:32 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camii’ne karşı yapılan saygısızlığı kınadı. Erbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan Larnaka Büyük Camii’ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez. Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek, yargıya sevk edilmesini bekliyoruz.”
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