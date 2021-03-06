Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüse yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
06 Mart 2021, Cumartesi 15:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Twitter'daki hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları yazdı:
''Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.''