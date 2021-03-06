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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüse yakalandı

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüse yakalandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

06 Mart 2021, Cumartesi 15:50 Son Güncelleme:
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Twitter'daki hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları yazdı:

''Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.''

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