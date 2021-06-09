Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırıyı ve saldırganı şiddetle kınadığını bildirdi.

09 Haziran 2021, Çarşamba 20:37 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırıyı ve saldırganı şiddetle kınadığını bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Küresel bir tehdit olan İslam düşmanlığının çeşitli tezahürlerini ne yazık ki ülkemizde bile görmekteyiz. Bir insanın kutsal değerine tahammülü olmayan, nefret söyleminde bulunan ve şiddet uygulayan bu kirli zihinlerin her zaman karşısında, sevgi ve kardeşliğin yanında olacağız.

Başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalan genç kardeşimiz akademisyen Neşe Nur Akkaya Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu saldırıyı ve saldırganı şiddetle kınıyor ve telin ediyorum."

AA

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