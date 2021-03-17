Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, 5 Mart'ta yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir süre evinde tedavi gören Erbaş, bir hafta sonra kontrol amacıyla gittiği Ankara Şehir Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Erbaş, taburcu edildi. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tedavi serüveninin tamamlandığını belirtti. Hastaneden ayrılırken çekilen fotoğrafını da paylaşan Erbaş, şunları kaydetti:

"Tedavi sürecinde destekleriyle her zaman yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, kabine üyelerine, siyasi parti liderlerine ve milletvekillerine, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine, Ankara Şehir Hastanesi'nin Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel nezdinde hastanemizin kıymetli personeline ve Diyanet İşleri Teşkilatımızın güzide mensuplarına, arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten, hayır dualarını eksik etmeyen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah."

ANKARA, (DHA)