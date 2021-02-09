Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çağrı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim
Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medyada bir mesaj paylaşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim' dedi. Öte yandan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz ise, dünyada yüzde 2'lerde olan tütün kullanımının Türkiye'de yüzde 31,6 düzeyinde olduğunu söyledi.
09 Şubat 2021, Salı 13:42 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erbaş, Twitter hesabından şunları kaydetti:
"Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekun sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun."
https://twitter.com/DIBAliErbas/status/1359057979065200641
İzmir Medicana International Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, ‘Küresel Yetişkin Tütün Araştırması’ sonuçlarına göre, tütün kullanımının dünyada yüzde 2'ler seviyesindeyken, Türkiye'de yüzde 31,6 düzeyinde olduğunu söyledi.