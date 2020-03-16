Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesinin gerekli hale geldiğini açıkladı.

Erbaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Cami ve mescidlerde namazların cemaatle kılınması halinde virüslerin artacağı anlaşılmıştır.

Namazların evlerde kılınmasına dahil uygulamaları dahildir.

Yeni tip corona virüsünün yayılma tehlikesinin ortadan kaldırılıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve cemaatle namaza ara verildi.

Camiler münferiden namaz kılmak isteyenler için açık kalacaktır.

Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir.

(Suudi Arabistan'da Türk umreci var mı?)

390 civarında bir umrecinin Suudi Arabistan'dan bugün intikal edeceğini biliyorum.





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