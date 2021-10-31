Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; sınıfı, kadro derecesi, puan türü ve adedi belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız