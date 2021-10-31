Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak

Türkiye

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 01.11.2021- 15.11.2021 (saat 16:30) tarihleri arasında yapılabilecek.

31 Ekim 2021, Pazar 16:08 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; sınıfı, kadro derecesi, puan türü ve adedi belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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