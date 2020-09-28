Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine 5 bin personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı sözleşmeli kamu personeli alımında başvuru bilgileri yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 4-B Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda 50 KPSS ile sözleşmeli 5000 personel alınacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri ve tarihi ile ilgili merak edilenler haberimizde.
28 Eylül 2020, Pazartesi 16:38 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı KPSS puanını esas alarak 4-B Sözleşmeli 5 bin Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, "Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen sözleşmeli pozisyonlara; 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin kayyım alınacaktır" denildi. Müracaat işlemleri 06/10/2020–20/10/2020 saat 23:59 tarihleri arasında yapılacak.
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