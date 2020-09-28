Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine 5 bin personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı KPSS puanını esas alarak 4-B Sözleşmeli 5 bin Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, "Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen sözleşmeli pozisyonlara; 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin kayyım alınacaktır" denildi. Müracaat işlemleri 06/10/2020–20/10/2020 saat 23:59 tarihleri arasında yapılacak.