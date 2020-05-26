Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. Diyanet'ten yapılan resmi duyuruda başvuru işlemlerinin 22 Haziran 2020 tarihine kadar sinav.diyanet.gov.tr adresinden gerçekleşeceği belirtildi. İşte tüm detayları.

26 Mayıs 2020, Salı 18:01 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatındaki aşağıda unvanı ve adedi belirtilen boş pozisyonlara sınav sonucuna göre alım yapılacaktır. İşaret dili tercümanı, Kameraman, Tashihçi, Yönetmen, Yazma eser uzmanı ve Yazma eser patoloji uzmanı unvanlarına başvuranlar için mesleki uygulamalı sınav; Mütercim-tercüman ve Arşiv uzmanı unvanlarına müracaat edenler için sözlü sınav yapılacaktır. Mütercim-tercüman ve Arşiv uzmanı için yapılacak sözlü sınava, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 10 (on) katı aday çağrılacaktır" denildi.

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