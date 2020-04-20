Türkiye Diyanet İşleri eski Başkanı Görmez'in annesi corona virüse yenildi

Diyanet İşleri eski Başkanı Görmez'in annesi corona virüse yenildi

Türkiye

Diyanet İşleri eski Başkanı Görmez'in annesi corona virüse yenildi

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'in annesi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

20 Nisan 2020, Pazartesi 11:44 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mehmet Görmez'e başsağlığı dileyerek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Diyanet İşleri eski Başkanımız Sn. Mehmet Görmez Hocamızın dâr-ı bekâya irtihal eden validesine Allah'tan rahmet; Görmez ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yalçın, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in annesi Sıdıka Görmez’in corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Başkanım,Telekonferansa katılayım ama #Covid_19 tedavisinde Validem. Katılamayacak bir durum olursa anlayışınızı rica ediyorum” demişti.
@DIBMehmetGormez Hocam,Allah rahmet etsin Validenize.Mekanı cennet olsun. Rabbim sizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Başınız sağolsun.

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