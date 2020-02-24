Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy, eve geldiğinde silah sesleri duyduğunu belirterek "Aradık ancak polis gelmedi. Sabah Hanau'daki yürüyüşe katılmak amacıyla dışarı çıktığımda evin önünde 5 mermi kovanı buldum." dedi. Mermi kovanlarını bulunca yeniden aradıklarını, ancak polisin "Başka işlerimiz var, hemen gelemeyiz." dediğini aktaran Atasoy, İçişleri Bakanlığı'nı da aramalarının ardından polisin beş dakika içinde geldiğini söyledi.

Endişe artıyor

Hanau'daki ırkçı terör saldırısı sonrası başlarından geçen bu olayın tedirginliklerini daha da artırdığını anlatan Atasoy, "İki ay kadar önce benim ve diğer DİTİB'deki arkadaşlarımızın araçlarının camları kırılmıştı." şeklinde konuştu. Öte yandan, DİTİB'den yapılan açıklamada, "Herkesin kendini güvende hissetmesini ve olayların küçümsenmemesini istiyoruz. Korku içinde yaşamak istemiyoruz. Bu olayların artması son derece endişe vericidir ve tehdit edici boyutlara sahiptir." ifadeleri kullanıldı. Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.