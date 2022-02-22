Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin (S.A.V) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya giderek orada Allah-u Tealâ’nın huzuruna çıktığı gece olarak ibrak ediliyor. Bu mübarek gecede, namazlar kılınıyor, Kuran tilavetleri yapılıyor ve eller dua için açılıyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? İşte 2022 Diyanet tarafından açıklanan Miraç Kandili tarihi…

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2022 yılında Miraç Kandili, 27 Şubat Pazar gecesi idrak edilecek.

DİYANET ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

2 Şubat Çarşamba: Üç ayların başlangıcı

3 Şubat Perşembe: Regaib Kandili

27 Şubat Pazar: Miraç Kandili

4 Mart Cuma: Şaban ayının başlangıcı

17 Mart Perşembe: Berat Kandili

2 Nisan Cumartesi: Ramazan ayının başlangıcı

27 Nisan Çarşamba: Kadir Gecesi

1 Mayıs Pazar: Ramazan Bayramı arefesi

2 Mayıs Pazartesi: Ramazan Bayramı’nın 1. günü

3 Mayıs Salı: Ramazan Bayramı’nın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Ramazan Bayramı’nın 3. günü

MİRAÇ KANDİLİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Hazreti Muhammed (s.a.v.)) Miraç gecesi, Allah-u Tealâ’nın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

Allah-u Tealâ’nın huzurundan dönen Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Miraç gecesinde Müslümanlara hediyelerle döndüğünü bildirdi. Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılınırken ayrıca, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Bununla birlikte, bu mübarek gecede Allahu Tealâ, Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.



