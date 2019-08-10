Diyanet uyarıyor! Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Kurban kesiminin usulüne uygun gerçekleştirilmesi kurban ibadetinin tam olarak yerine getirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Kurban vazifesini yerine getirirken ibadete halel getirmeden kurban kesimi yapılması gerekiyor. Peki, Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? İşte Diyanet’e göre usulüne uygun kurban kesim önerileri…

Diyanet İşleri Bakanlığı’nın internet sitesinde Kurban kişimi ile ilgili bazı önerilerde bulunuyor. Diyanet, kurban ibadetine halel getirmeden eksiksiz ve tam olarak gerçekleşmesini sağlamak adına dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Buna göre kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

- Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

- Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

- Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

- Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.