İftar ve sahuru Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi'ndeki

Trabzon 112 Komuta Kontrol Merkezin

de (KKM) mesai arkadaşlarıyla yapan personel, aynı zamanda çağrıları yanıtlıyor.









Görevliler, büyük bölümü aciliyet gerektirmeyen çağrıları değerlendiriyor. Personel, oruçla ilgili ısrarlı sorular üzerine vatandaşları sadece sağlık konusunda yardımcı olabileceklerine ikna etmek için çaba sarf ediyor.

İŞTE O İLGİNÇ SORULAR





Gün içinde özellikle, "Tansiyonum düştü orucumu bozayım mı?", "Kan aldıracağım orucum bozulur mu?", "Ağrım var ilaç almam gerekiyor, orucumu bozayım mı?", "Serum taktırmak oruç bozar mı?" gibi çeşitli konularla muhatap olduklarını belirten sağlık personeli, vatandaşların bu tür sorularının yanıtlarını kendilerinin veremeyeceğine dikkati çekiyor.





ORTALAMA GÜNDE 2 BİN 500 ÇAĞRI





Trabzon 112 Komuta Kontrol Merkezi Danışmanı Dr. Gülçe Görkem Sevim, merkez bünyesindeki 9 ekibin vatandaşlara sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.









Sevim, gün içerisinde merkezde ortalama 2 bin ile 2 bin 500 çağrının yanıtlandığını belirterek, personelin hem çağrıları titizlikle değerlendirdiğini hem de vakalara en hızlı şekilde müdahale etmeye çalıştığını anlattı.

İFTAR SONRASI ARTIŞ YAŞANIYOR





Çağrı karşılayıcı Gülden Uçar ise Çok farklı ihbarlarla karşılaştıklarını ifade ederek, özellikle iftar sonrası artış yaşandığını vurguladı.













'ÇOK ISRAR EDENLERİ DİYANETE YÖNLENDİRİYORUZ'





Uçar, çok fazla gereksiz çağrı ile karşılaştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:









"Vatandaşlarımız, duymak istedikleri cevabı alana kadar ısrar ediyorlar. Maalesef bu durum, diğer insanların zamanında hizmet alması noktasında sorun yaratabiliyor. Özellikle, sağlık sorunu dolayısıyla oruçlarını bozma durumu ile karşılaşan vatandaşlarımıza, bu sorularının cevabının bizde olmadığını söylüyoruz. Çok ısrar edenleri de Diyanete yönlendiriyoruz."







