“Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey” anlamına gelen Kurban, dini bir terim olarak "Allah’a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı" ifade ediyor. Kurban ibadetini gerçekleştirecek Müslümanlar da dini hükümler gereği usule uygun kurban eti dağıtımı yapmak ölçünün ne olduğunu merak ediyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurban eti ile ilgili cevabı…

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kurban ibadeti ile ilgili açıklaması şu şekilde:

“Hz. Peygamber (S.A.S.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir. Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir.. Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir.