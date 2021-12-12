Türkiye Diyanet’ten cami tabelalarına ilişkin açıklama

Diyanet’ten cami tabelalarına ilişkin açıklama

Türkiye

Diyanet’ten cami tabelalarına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, 18 Ekim 2021'de yeni bir yönerge çıkarıldığı belirtilerek, "Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır" açıklaması yapıldı.

12 Aralık 2021, Pazar 20:24 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede yayımlanan camilerin girişinde yer alan tabelalarda T.C. ibaresinin kaldırıldığına dair iddialarla ilgili açıklama yaptı. Cami tabelalarının nasıl olacağı hususunun, Başkanlığın Tanıtım Yönergesi ve ekleri ile belirlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm Bakanlıklar ve kurumlarda logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanması ile ilgili çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da 18.10.2021 tarihinde yeni bir Yönerge çıkarmıştır. Bu Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Habere konu bazı camilerde önceden T.C. ibaresinin yer alması, mahalli görevlilerin kendiliğinden yaptığı bir işlem olup kurumun önceki yönergesinde de bu ibare yer almamaktadır. Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında T.C. ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir."

ANKARA (DHA)


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