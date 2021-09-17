Ekonomi Diyanet’ten dikkat çeken 'fahiş fiyat' hutbesi

Diyanet’ten dikkat çeken 'fahiş fiyat' hutbesi

Ekonomi

Diyanet’ten dikkat çeken 'fahiş fiyat' hutbesi

Raflardaki fahiş fiyatla mücadele her alanda devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbesinin konusunu ‘ticaret hayatında helal haram bilinci’ olarak belirledi.

17 Eylül 2021, Cuma 13:37 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan hutbede helal ve haram bilinci anlatılıyor. 81 ildeki camilere gönderilen hutbede Hazreti Muhammed'in hayatından örneklere yer verildi. Ticarette dürüstlük ve fahiş fiyatla mücadeleye dikkat çekildi.

Hutbede, “Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümin, fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz" sözleri kullanıldı.

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