Türkiye Diyanet'ten önemli erteleme açıklaması

Diyanet'ten önemli erteleme açıklaması

Türkiye

Diyanet'ten önemli erteleme açıklaması

Diyanet'ten ramazanın ertelenmesi ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

14 Nisan 2020, Salı 11:18 Son Güncelleme:
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Din İşleri Yüksek Kurulu, "Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekân ve şartlar vahiyle belirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla’nın emriyle (el-Bakara, 2/183-185) farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir" dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu:

Dini vecibelerin yerine getirilmesinde müminlerin, ihlas ve samimiyetle Allah’a kulluk bilincini kaybetmeden doktorlarla istişare ederek bu kararı vermeleri ve keyfi değerlendirmelerden kaçınmaları önem arz etmektedir.
Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır.

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