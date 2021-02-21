Türkiye Diyanet'ten 'personel sayısı' açıklaması

Diyanet'ten 'personel sayısı' açıklaması

Türkiye

Diyanet'ten 'personel sayısı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "2020'de personel sayısının arttığı" iddiasına yalanlama yapılarak, "İddia edilenin aksine personel sayımızda artış değil, düşüş olmuştur" denildi.

21 Şubat 2021, Pazar 20:42 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personel sayısının geçen yıl arttığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı, aksine başkanlığın personel sayısının düştüğü bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilgili yönetmelikler gereği her yıl hazırlanan başkanlığa ait performans programlarının kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Bazı medya organlarında bugün yer alan, "2019'da toplam 104 bin 814 personeli olan Diyanet, 2020'de bu sayıyı, sözleşmeliler hariç, yaklaşık 25 bin kişi arttırarak, 128 bin 469'a yükseltti." iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu programlara atıf yapılarak yazılan haberde yer alan 104 bin 814 personel sayısı, başkanlığımızın 2020 Yılı Performans Programında yayınladığı ve 2019 yılına ait kadrolu personel sayısıdır. Söz konusu programda aynı yıla ait sözleşmeli personel sayısı ise 26 bin 61 olarak ayrı bir tabloda gösterilmiştir. Dolayısıyla 2020 yılı performans programına göre 2019 yılı kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 130 bin 875'tir.
Başkanlığımız 2021 yılı performans programında ise aynı tablo içinde gösterilen 2020 yılındaki kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 128 bin 469'dur. İddia edilenin aksine personel sayımızda artış değil düşüş olmuştur."

AA

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