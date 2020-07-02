Türkiye Diyarbakır- Ankara uçağında virüs şüphesi

Diyarbakır- Ankara uçağında virüs şüphesi

Türkiye

Diyarbakır- Ankara uçağında virüs şüphesi

Diyarbakır - Ankara seferini yapan yolcu uçağında bir kişi corona virüs taşıdığı şüphesi nedeniyle Ankara'da karantinaya alındı.

02 Temmuz 2020, Perşembe 14:20 Son Güncelleme:
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Diyarbakır-Ankara seferi yapan yolcu uçağında korona virüs paniği yaşandı. Diyarbakır’dan havalanarak Ankara’da işin yapan uçakta ismi açıklanmayan bir kişi, korona virüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı.

Saat 11.10’da Diyarbakır-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, Diyarbakır Havalimanından havalandı. Yolculuk sırsında fenalaşan bir kişiye müdahale eden görevliler, durumu Ankara Esenboğa Havalimanına bildirdi. Uçağın iniş yapmasıyla birlikte havalimanında bekleyen sağlık ekipleri gerekli önlemlerini aldı.

Uçağın iniş yapmasıyla birlikte özel kıyafetli filyasyon ekiplerini karşılarında gören diğer yolcular panik yaşadı. Yolcular, yaklaşık 30 dakika boyunca uçaktan bekletilirken, corona virüs taşıdığı düşünülen şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı.

İHA

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