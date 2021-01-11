Türkiye Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 itfaiye eri alacak! İşte başvuru şartları ve detaylar
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 itfaiye eri alacak! İşte başvuru şartları ve detaylar

Türkiye

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 itfaiye eri alacak! İşte başvuru şartları ve detaylar

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye eri alımı için ilan açtı. İlana göre 75 itfaiye eri istihdam edilecek. İşte aranan şartlar ve ilana başvuru detayları.

11 Ocak 2021, Pazartesi 19:11 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alınacaktır" denildi.

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Kadro derecesi 10, KPSS puan türü ise P93 olan ilanda hem kadın hem erkek itfaiye erleri alınacak ve 60 KPSS puanı şartı aranacak. İlana son başvuru tarihi ise 19 Ocak.

Başvurular https://www.diyarbakir.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Adaylar başvuru formunu imzalamak üzere indirecek ve istenen belgeleri içine ekleyecek.

İstenen belgeler ve diğer şartları için ilan sayfasına gidin.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.


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