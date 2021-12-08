Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacağını duyurdu.
08 Aralık 2021, Çarşamba 17:19 Son Güncelleme:
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
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